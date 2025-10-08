Martina Reuter verrät ihr Figur-GeheimnisJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 14: Martina Reuter verrät ihr Figur-Geheimnis
28 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
30 Kilo in 14 Monaten - Moderatorin Martina Reuter spricht über ihre unglaubliche Figur-Veränderung. Warum sie niemanden eingeweiht hat und was der Anlass für diese Entscheidung war, erfahrt ihr hier:
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Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1