Ein Leben mit Multipler SkleroseJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 7: Ein Leben mit Multipler Sklerose
21 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Die Krankheit der tausend Gesichter: Multiple Sklerose ist eine entzündliche und unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems mit sehr unterschiedlichen Symptomen und Verlauf. Im Interview teilt Daniela ihre persönliche Geschichte.
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Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1