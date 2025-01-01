Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

All3MediaStaffel 4Folge 10
Folge 10: La Frite

43 Min.Ab 12

Heute reist Sternekoch Gordon Ramsay nach Sherman Oaks, Kalifornien. Dort hilft er dem Personal des "La Frite", den Laden wieder in Gang zu bringen und neue Kunden anzulocken.

