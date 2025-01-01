Zum Inhalt springenBarrierefrei
Classic American

All3MediaStaffel 4Folge 2
Folge 2: Classic American

42 Min.Ab 12

Früher haben sie als Kellnerinnen gejobbt, nun sind sie Besitzerinnen ihres eigenen Restaurants. Colleen und Naomi haben das Lokal ihres damaligen Chefs übernommen. Nach einer vielversprechenden Anfangszeit bleiben nun jedoch die Gäste aus, und die Stimmung im Team ist auf dem Gefrierpunkt. Gordon Ramsay kommt wie gerufen, um mit einigen cleveren Veränderungen wieder Glanz in die Hütte zu bringen.

All3Media
