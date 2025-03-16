Auf den Spuren der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 7: Auf den Spuren der Vergangenheit
40 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Sternekoch Gordon Ramsay hat in der Vergangenheit vielen Restaurants auf die Beine geholfen. Heute ist es an der Zeit, einigen dieser Lokale einen erneuten Besuch abzustatten. Wird der anspruchsvolle Kritiker mit den Ergebnissen zufrieden sein oder wurden seine Ratschläge samt Essensresten in die Tonne gekippt?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
