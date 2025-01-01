Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Capri

All3MediaStaffel 4Folge 11
Capri

CapriJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 11: Capri

43 Min.Ab 12

Gordon Ramsay besucht heute das italienische Restaurant "The Capri" in Eagle Rock, Kalifornien. Kann er mit seinem Rat und seiner Erfahrung dem Lokal wieder auf die Beine helfen oder ist es schon zu tief in Chaos und Unordnung versunken?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen