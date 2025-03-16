Zum Inhalt springenBarrierefrei
All3MediaStaffel 4Folge 6vom 16.03.2025
Folge 6: Downcity

42 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Gordon Ramsay stattet heute dem Restaurant "DownCity" in Providence, Rhode Island, einen Besuch ab. Gelingt es dem Sternekoch, dem erfolglosen Lokal mit wenig Kundschaft eine Rundum-Erneuerung zu verpassen?

All3Media
