In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

All3MediaStaffel 4Folge 8
Folge 8: Café Tavolini

42 Min.Ab 12

Heute nimmt Gordon Ramsay das Café Tavolini in Bridgeport, Connecticut, unter die Lupe. Wird er dank seiner Erfahrung und seines Know-Hows das Lokal vor dem Untergang bewahren können?

