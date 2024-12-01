Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Eine griechische Tragödie

All3MediaStaffel 5Folge 4vom 01.12.2024
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 4: Eine griechische Tragödie

40 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Vor mehr als zwanzig Jahren hat Mickey sich mit der Eröffnung seines griechischen Restaurants seinen eigenen amerikanischen Traum erfüllt. Doch seit ein paar Jahren verdient der gebürtige Grieche kein Geld mehr, denn die Kunden bleiben aus. Kann Gordon Ramsay die Schließung des einst so profitablen Lokals abwenden?

