Katastrophenhilfe im InlandJetzt kostenlos streamen
In- und Auslandseinsätze
Folge 1: Katastrophenhilfe im Inland
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Video dokumentiert den hochprofessionellen Ablauf eines Assistenzeinsatzes zur Waldbrandbekämpfung durch das Österreichische Bundesheer. Gezeigt wird die lückenlose Kette vom Start der Hubschrauber AB-212 und S-70 Black Hawk über die präzise Koordination durch Flughelfer bis hin zu den gezielten Löschflügen. Die Aufnahmen veranschaulichen die Schlagkraft der Luftstreitkräfte und das erfolgreiche Zusammenwirken bei der Katastrophenhilfe im Inland.
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Produktion:AT, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV