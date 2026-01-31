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In- und Auslandseinsätze

Katastrophenhilfe im Inland

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
Katastrophenhilfe im Inland

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Folge 1: Katastrophenhilfe im Inland

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Dieses Video dokumentiert den hochprofessionellen Ablauf eines Assistenzeinsatzes zur Waldbrandbekämpfung durch das Österreichische Bundesheer. Gezeigt wird die lückenlose Kette vom Start der Hubschrauber AB-212 und S-70 Black Hawk über die präzise Koordination durch Flughelfer bis hin zu den gezielten Löschflügen. Die Aufnahmen veranschaulichen die Schlagkraft der Luftstreitkräfte und das erfolgreiche Zusammenwirken bei der Katastrophenhilfe im Inland.

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