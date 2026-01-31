Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz AFDRU-Trinkwasseraufbereitung in Sri Lanka

Österreichisches Bundesheer
Folge 5: Einsatz AFDRU-Trinkwasseraufbereitung in Sri Lanka

vom 31.01.2026

Nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean im Dezember 2004 entsandte das Österreichische Bundesheer im Jänner 2005 seine Katastrophenhilfseinheit AFDRU nach Sri Lanka. Das Hauptaugenmerk der Mission lag auf der Trinkwasseraufbereitung, da die lokalen Brunnen durch Salzwasser und Trümmer unbrauchbar geworden waren. Zu diesem Zweck betrieb das Bundesheer vier moderne Aufbereitungsanlagen.

Österreichisches Bundesheer
