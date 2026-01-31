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In- und Auslandseinsätze

Einsatz Jagdkommando in Mali

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
Einsatz Jagdkommando in Mali

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Folge 3: Einsatz Jagdkommando in Mali

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Dieses Video zeigt den Einsatz des Jagdkommandos im Rahmen der EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali. Die Hauptaufgabe bestand in der Ausbildung und Beratung der malischen Streitkräfte, um diese zur eigenständigen Krisenbewältigung zu befähigen. Die Elite-Soldaten trainierten die malischen Soldaten in Taktiken für Gruppen und Züge sowie die Versorgung von Verwundeten unter Gefechtsbedingungen. Ein weiterer Ausbildungsschwerpunkt war das Aufspüren von improvisierten Sprengvorrichtungen (IEDs).

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