Einsatz Bundesheer in AfghanistanJetzt kostenlos streamen
In- und Auslandseinsätze
Folge 6: Einsatz Bundesheer in Afghanistan
6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Video dokumentiert den Beginn der internationalen Friedensmission ISAF (International Security Assistance Force) im Februar 2002, bei dem rund 75 Soldaten des Jagdkommandos und des Jägerbataillons 25 in Kabul eingesetzt waren. Die Aufnahmen zeigen die gefährlichen Patrouillen und Wachaufgaben an strategischen Punkten, die durchgeführt wurden, um ein sicheres Umfeld für den politischen Wiederaufbau sowie die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen zu schaffen.
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Produktion:AT, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV