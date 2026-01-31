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In- und Auslandseinsätze

Einsatz Bundesheer in Afghanistan

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 6vom 31.01.2026
Einsatz Bundesheer in Afghanistan

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In- und Auslandseinsätze

Folge 6: Einsatz Bundesheer in Afghanistan

6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Dieses Video dokumentiert den Beginn der internationalen Friedensmission ISAF (International Security Assistance Force) im Februar 2002, bei dem rund 75 Soldaten des Jagdkommandos und des Jägerbataillons 25 in Kabul eingesetzt waren. Die Aufnahmen zeigen die gefährlichen Patrouillen und Wachaufgaben an strategischen Punkten, die durchgeführt wurden, um ein sicheres Umfeld für den politischen Wiederaufbau sowie die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen zu schaffen.

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