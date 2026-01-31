In- und Auslandseinsätze
Folge 2: Luftraumüberwachung
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Video zeigt das präzise Zusammenspiel der Luftraumüberwachung bei drei unterschiedlichen Szenarien. Vom Priorität-Alpha Alarmstart der Eurofighter gegen einen hochfliegenden Jet über die Identifizierung eines Propellerflugzeugs durch die PC-7 bis hin zur erzwungenen Neutralisierung einer Drohne mittels Jammer wird das gesamte Abwehrspektrum abgebildet. So demonstriert das Österreichische Bundesheer eindrucksvoll seine Fähigkeit, auf jede Bedrohung im heimischen Luftraum flexibel und effektiv zu reagieren.
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Produktion:AT, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV