In- und Auslandseinsätze

Einsatz AUTCON-EUFOR im Tschad

Österreichisches Bundesheer
Einsatz AUTCON-EUFOR im Tschad

In- und Auslandseinsätze

Folge 4: Einsatz AUTCON-EUFOR im Tschad

Folge vom 31.01.2026

Im Jahr 2008 startete das Österreichische Bundesheer seine Beteiligung an der EU-geführten Mission EUFOR Tchad/RCA im Osten des Tschad. Das Hauptkontingent bestand aus rund 160 Soldaten, wobei das Jagdkommando den Kern der Truppe bildete. Ziel des Einsatzes war der Schutz von etwa 400.000 Flüchtlingen aus der benachbarten Region Darfur. Zu ihren Aufgaben gehörten weiträumige Patrouillen, um die Sicherheit für humanitäre Hilfsorganisationen wie das UNHCR zu gewährleisten.

In- und Auslandseinsätze
Österreichisches Bundesheer
