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Island Life - Traumhaus gesucht

Strand statt Stress

HGTVFolge vom 05.04.2019
Strand statt Stress

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 05.04.2019: Strand statt Stress

21 Min.Folge vom 05.04.2019

Alain und seine Frau Josee wohnen in Greenwich, Connecticut, wollen aber endlich ihren Inseltraum wahr machen und nach East Hampton ziehen. Da beide ein sehr hektisches Berufsleben führen, wünschen sie sich für ihre wertvolle Freizeit genau die entspannte Atmosphäre, die die Hamptons bieten. Hier können die zwei segeln gehen, Golf spielen, am Strand liegen und die Abende in schicken Restaurants oder Bars verbringen, denn East Hampton bietet für jeden Geschmack etwas. Das Paar sucht nun ein bezugsfertiges Haus mit vier Zimmern, zwei Bädern, separatem Gästebereich und Pool in unmittelbarer Strandnähe. Wird ihr Budget von 800.000 Dollar reichen?

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