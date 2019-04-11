Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 11.04.2019: (Kein) Häuslebauer?
21 Min.Folge vom 11.04.2019
Buchhalterin Jacki und Vertriebsleiter Rob wohnen in einem Vorort von Seattle und sind reif für die Insel. Sie haben genug von ihrem hektischen Leben und wollen Verkehrschaos und Abgase gegen Wellenrauschen und reine Luft eintauschen. Camano Island im Norden von Puget Sound, Washington, ist das Ziel ihrer Wünsche. Die kleine Insel besticht durch ihren entspannten Lifestyle, ist ideal für Strandspaziergänge, Wanderungen vor schöner Bergkulisse und Wassersport. Zusammen mit Maklerin Pam sucht das Paar nun ein Haus am Meer mit vier Zimmern, separatem Gästebereich, schickem Bad und großer Terrasse. Sollte es nichts Passendes geben, würden sie auch selber bauen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-19: Warner Bros. Discovery, Inc.