Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.04.2019: Beim Weißen Hai zu Hause
21 Min.Folge vom 05.04.2019
Marina hatte Martha's Vineyard, eine Insel vor der Südküste von Massachusetts, schon als Kind geliebt und beschließt nun, mit Mann Matt und Tochter Sedona auf das schöne Eiland zu ziehen. Martha’s Vineyard besticht durch seine unberührten Strände und roten Sandsteinklippen. Hier kann man wunderbar schwimmen, Segeln, Gleitschirmfliegen und mit Sedona das ganze Jahr über draußen spielen, was in ihrer Heimat Fairfax, Virginia, nur vier Monate lang möglich ist. Auf ihrer Trauminsel will die Familie ein Eigenheim mit vier Zimmern, zwei Bädern, großem Garten und offener Raumaufteilung, das im traditionellen Stil gebaut ist und maximal 900.000 Dollar kostet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.