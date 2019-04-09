Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 09.04.2019: Texanisches Inselglück
20 Min.Folge vom 09.04.2019
Mustang Island vor der texanischen Küste ist seit Langem der Sehnsuchtsort von Ann und Joe Christenson. Hier verbrachten sie wunderschöne Urlaube mit ihren drei Kindern und wollen nun ganz auf das idyllische Eiland ziehen. Da die Kids inzwischen erwachsen sind und eigene Partner haben, sollte ihr Wunschdomizil vier Zimmer, zwei Bäder sowie ein großes Wohnzimmer besitzen, um möglichst viele Gäste unterzubringen. Außerdem möchte das Paar eine Garage für ihr künftiges Boot und einen Pool. Doch das wichtigste Kriterium ist die Lage am Meer. Maklerin Julie muss sie leider enttäuschen, da ihr Budget von 325.000 Dollar für ein Strandhaus nicht reicht.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.