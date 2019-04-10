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Island Life - Traumhaus gesucht

Traumhaus im Bau

HGTVFolge vom 10.04.2019
Traumhaus im Bau

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 10.04.2019: Traumhaus im Bau

21 Min.Folge vom 10.04.2019

Fiona und Morgan Fines aus Connecticut haben viele Sommer auf Nantucket, vor der Nordost-Küste der Vereinigten Staaten verbracht und möchten jetzt mit ihren beiden Töchtern und zwei großen Neufundländern ganz auf ihre Trauminsel ziehen. Hier gibt es unberührte Natur und wundervolle Sandstrände, aber auch eine idyllische Inselhauptstadt mit schicken Boutiquen und Restaurants. Ihr zukünftiges Eigenheim soll fußläufig zum Strand liegen, drei Schlafzimmer und zwei Bäder haben, riesige Fensterfronten, einen großen, umzäunten Garten, in dem sich die Hunde austoben können, und einen schönen Außenbereich mit Grillplatz. Ihr Budget liegt bei einer Million Dollar

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