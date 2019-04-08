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Island Life - Traumhaus gesucht

Land ahoi!

HGTVFolge vom 08.04.2019
Land ahoi!

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 08.04.2019: Land ahoi!

21 Min.Folge vom 08.04.2019

Liz und Tom Sullivan haben Jahre lang auf Schiffen gearbeitet, doch jetzt, wo sie zwei Kinder haben, entscheiden sie sich, an Land zu leben und zu arbeiten. Ihre Wahl fällt auf Aquidneck Island, eine Insel 50 Kilometer südlich von Rhode Island, die zu den schönsten Segelgebieten der Welt zählt. Rund um Aquidneck kann man auch hervorragend surfen, paddleboarden oder Kajak fahren, außerdem bietet die Insel eine tolle Küste und nette Ortschaften. Das maximale Budget der Familie liegt bei 400.000 Dollar. Dafür wollen sie ein bezugsfertiges Haus nahe am Strand mit offener Raumaufteilung, einem großen Garten und mindestens vier Zimmern.

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