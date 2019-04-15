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Island Life - Traumhaus gesucht

Luxus mit Aussicht

HGTVFolge vom 15.04.2019
Luxus mit Aussicht

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 15.04.2019: Luxus mit Aussicht

21 Min.Folge vom 15.04.2019

Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände, tropische Vögel, die in Palmen zwitschern: Die meisten Menschen können von einem Inselleben nur träumen. „Island Life - Traumhaus gesucht” zeigt jedoch, dass fast jeder auf einem Eiland wohnen kann. In dieser Reality-Show bekommen Auswanderwillige unterschiedlichste Arten von Immobilien auf verschiedenen Inseln zu sehen. Die Preise variieren von extrem billig bis unglaublich teuer. Die Show begleitet ganz gewöhnliche Familien und Paare auf der Suche nach ihrem persönlichen Stück vom Paradies und zeigt, dass Träume schnell wahr werden können.

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