Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 15.04.2019: Luxus mit Aussicht
21 Min.Folge vom 15.04.2019
Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände, tropische Vögel, die in Palmen zwitschern: Die meisten Menschen können von einem Inselleben nur träumen. „Island Life - Traumhaus gesucht” zeigt jedoch, dass fast jeder auf einem Eiland wohnen kann. In dieser Reality-Show bekommen Auswanderwillige unterschiedlichste Arten von Immobilien auf verschiedenen Inseln zu sehen. Die Preise variieren von extrem billig bis unglaublich teuer. Die Show begleitet ganz gewöhnliche Familien und Paare auf der Suche nach ihrem persönlichen Stück vom Paradies und zeigt, dass Träume schnell wahr werden können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.