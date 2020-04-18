Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Ein großes Zuhause für einen großen Preis

HGTVFolge vom 18.04.2020
Ein großes Zuhause für einen großen Preis

Ein großes Zuhause für einen großen PreisJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 18.04.2020: Ein großes Zuhause für einen großen Preis

21 Min.Folge vom 18.04.2020

Kaliforniens neueste Millionäre gehen all-in. Mit einem Gewinn von 180 Millionen Dollar ist die Frage: Wie luxuriös kann ein Anwesen sein? David Bromstads Mission lautet, ein modernes Haus mit sechs oder mehr Zimmern im Landhausstil zu finden. Dabei gilt: Es kann nicht groß genug sein und Geld spielt keine Rolle.

Alle verfügbaren Folgen