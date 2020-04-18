Ein Hunde-Haus für MillionäreJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 18.04.2020: Ein Hunde-Haus für Millionäre
21 Min.Folge vom 18.04.2020
Joe und Rhonda haben in der Minnesota Lottery 11,7 Millionen Dollar gewonnen und suchen ein neues Traumhaus in der Nähe der schönen Stadt Stillwater. Host David Bromstad kehrt zurück in seinen Geburtsstaat Minnesota und durchforstet den Immobilienmarkt nach einem Anwesen, das genügend Platz für die Schäferhunde des Paares bietet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.