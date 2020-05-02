Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 02.05.2020: Nah am Wasser
21 Min.Folge vom 02.05.2020
Noch vor ein paar Monaten hätten Peggy und Scott nicht geglaubt, sich jemals ihr Traumhaus leisten zu können. Die beiden hatten eine Pechsträhne und mussten bei Scotts Mutter in Kalifornien einziehen. Sie konnten sich gerade so über Wasser halten, bis sie mit einem Los gewonnen haben. David Bromstad erfüllt dem Paar ihren Wunsch nach einem Haus am Wasser mit Platz für ein Boot und einem Pool.
