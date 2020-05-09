Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 09.05.2020: Zuhause im Urlaub
20 Min.Folge vom 09.05.2020
Danielle und Pete leben mit ihren beiden Kindern in Laurel in Mississippi. Mit ihrem Millionengewinn wollen sie ein Ferienhaus kaufen. David Bromstad präsentiert ihnen drei Traumhäuser: Es fällt ihnen schwer, sich zwischen einem wunderschönen Strandhaus in den Sanddünen, einem riesigen Haus an der Lagune und einer atemberaubenden Wohnung mit Blick auf den Strand zu entscheiden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.