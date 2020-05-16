Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 16.05.2020
20 Min.Folge vom 16.05.2020

Profi-Boxer Damian wollte schon immer hoch hinaus. Jeder Kampf zählte, um für seine Frau Magenta und seine Töchter zu sorgen. Nicht immer lief alles so, wie er es sich gewünscht hat, doch ein Rubbellos bescherte ihm einen Millionengewinn. Jetzt hängt er seine Boxhandschuhe an den Nagel und möchte seine Familie mit einem Traumhaus in Las Vegas überraschen.

