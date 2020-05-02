Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Ein Gewinn für die Familie

HGTVFolge vom 02.05.2020
Ein Gewinn für die Familie

Ein Gewinn für die Familie Jetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 02.05.2020: Ein Gewinn für die Familie

21 Min.

Billy und Cureton aus Jacksonville, Florida, gewannen ein Vermögen. Jetzt ziehen sie aus ihrer kleinen Wohnung aus und träumen groß: David Bromstad sucht für die beiden ein Anwesen mit Ausblick, einem schönen Garten und Pool. Geben sich die Gewinner mit einem Haus zufrieden, oder investieren sie noch mehr Millionen?

