Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Ein Traumhaus in den Hamptons

HGTVFolge vom 09.05.2020
Ein Traumhaus in den Hamptons

Ein Traumhaus in den Hamptons Jetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 09.05.2020: Ein Traumhaus in den Hamptons

21 Min.Folge vom 09.05.2020

Der Gewinn von 20 Millionen Dollar stellt das Leben einer Familie auf den Kopf. Sie investieren in ihr Traumhaus und wissen genau, was wie wollen: David Bromstad reist in die Hamptons, um der Familie ihren Wunsch nach einem luxuriösen und riesigen Anwesen zu erfüllen. Wird er die perfekte Immobilie finden, die alle glücklich macht?

Alle verfügbaren Folgen