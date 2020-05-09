Ein Traumhaus in den Hamptons Jetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 09.05.2020: Ein Traumhaus in den Hamptons
21 Min.Folge vom 09.05.2020
Der Gewinn von 20 Millionen Dollar stellt das Leben einer Familie auf den Kopf. Sie investieren in ihr Traumhaus und wissen genau, was wie wollen: David Bromstad reist in die Hamptons, um der Familie ihren Wunsch nach einem luxuriösen und riesigen Anwesen zu erfüllen. Wird er die perfekte Immobilie finden, die alle glücklich macht?
