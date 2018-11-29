Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 29.11.2018: Babyglück
21 Min.Folge vom 29.11.2018
Todd ist alleinerziehender Vater und auf dem Weg nachhause, als er an einem Lottoautomaten spontan 10 Dollar investiert. Wenig später muss ihm die Kassiererin Luft zufächeln, denn der junge Mann hat 700.000 Dollar gewonnen! Sein erster Gedanke nach dem plötzlichen Reichtum: ein Umzug! Todd will seine kleine Mietwohnung in Louisville, Kentucky, gegen ein großzügiges, ruhig gelegenes Eigenheim tauschen. Eine kinderfreundliche Umgebung für seine Tochter sowie gute Schulen stehen auch auf der Wunschliste, die er David Bromstad mit auf den Weg gibt. Da er für die Ausbildung seines Kindes genug Geld übrigbehalten will, liegt Todds Budgetgrenze bei 300.000.
