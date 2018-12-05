Eine Villa für die GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 05.12.2018: Eine Villa für die Großfamilie
21 Min.Folge vom 05.12.2018
Nelly und Pablo aus Salt Lake City in Utah haben kürzlich geheiratet und wohnen sehr beengt zusammen mit Nellys Mutter, Nichte und Neffen. Doch nun haben sie bei einem Ausflug nach Wyoming den Jackpot von einer Million Dollar geknackt und können ihr Glück kaum fassen. Ihr Plan ist es, ein großes Haus mit mindestens vier Schlafzimmern und drei Bädern zu kaufen, wo alle Platz haben. Nelly will eine große Küche und ein bequemes Zimmer für ihre Mutter, Pablo wünscht sich eine ganz private Männerhöhle. Mit der Checkliste und einem Budgetplan macht sich David Bromstad auf den Weg und hofft, in Salt Lake City ein Schnäppchen für die Familie zu finden.
