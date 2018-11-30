Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 30.11.2018: Auf der Überholspur
20 Min.Folge vom 30.11.2018
Nach einem erfolgreich durchgeführten Geschäft belohnt sich Motorradverkäufer Josh mit einem Rubbellos - und gewinnt fünf Millionen Dollar. Mit dem Geld will der Speed-Fan vor allem eines machen: Einen Gang herunterschalten und sich mit seiner Familie in einem Haus auf großem Grundstück in Kalifornien niederlassen. Derzeit lebt der frischgebackene Multimillionär mit Freundin und Tochter in einem Vorstadthäuschen mit kleinem Garten. Doch der Farmersohn möchte endlich viel Land besitzen und eigene Tiere halten. Außerdem soll sein neues Domizil eine separate Werkstatt für seine Motorräder haben. David Bromstad macht sich auf die Suche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.