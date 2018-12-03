Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 03.12.2018: Ferienhaus der Extraklasse
21 Min.Folge vom 03.12.2018
Angela und Rey aus Richmond, Virginia, sind seit kurzem im Ruhestand und wollen nun die Zeit mit ihren drei erwachsenen Töchtern und sechs Enkeln genießen. Am Unabhängigkeitstag hatte die ganze Familie Urlaub in North Carolina gemacht - und dort im wahrsten Sinn des Wortes das große Los gezogen: Sie haben den Jackpot geknackt und eine Million Dollar gewonnen. Von einem Teil des Geldes wollen sie nun ein Ferienhaus am Meer kaufen, das genug Platz für alle bietet. Ein offener Wohnbereich, zwei Bäder und vier Schlafzimmer stehen auf der Wunschliste. David Bromstad ist bei der Traumhaussuche behilflich und streckt seine Fühler zunächst in den Hamptons aus.
