Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 10.12.2018: Die perfekte Männerhöhle
21 Min.Folge vom 10.12.2018
Brandon, Hannah und Baby Naomi leben beengt in einem Zimmer in Lee's Summit, das sie bei Hannahs Bruder gemietet haben, als Brandon das große Los zieht: Auf dem Nachhauseweg von seinen zwei Kellnerjobs kauft er ein Rubbellos in der Tankstelle und ist um drei Millionen Dollar reicher. Jetzt kann sich die wachsende Familie endlich ein eigenes Domizil leisten und sucht ein Haus mit mindestens drei Schlafzimmern, drei Bädern, einer großen Küche, schönem Garten und einer Männerhöhle, in der Brandon seine Sportsouvenir-Sammlung unterbringen kann. Maklerin Cathy hilft David Bromstad eine geeignete Immobilie für maximal 350.000 Dollar zu finden.
Reality, Haus und Garten
