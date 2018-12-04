Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 04.12.2018: Bitte mit Pool!
21 Min.Folge vom 04.12.2018
Seit die Kinder aus dem Haus sind, wollen Monte und Lisa in Nashville, Tennessee, noch einmal durchstarten. Dieser Plan gefiel Fortuna offenbar, denn Lisa hat den Jackpot geknackt, als sie auf dem Rückweg von einer Party bei einer Lotterie anhielten. Nun haben sie 1 Million und genug finanzielle Mittel, um in der Music City ein großes Haus zu kaufen, in dem ihre fünf Kinder zu Besuch kommen können. Die beiden möchten fünf Schlafzimmer, drei Bäder, eine Master Suite, einen Pool und eine Männerhöhle für Monte. David Bromstad greift ihnen bei der Immobiliensuche unter die Arme und akquiriert einen Makler, der sich in der gewünschten Gegend bestens auskennt.
