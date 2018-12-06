Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 06.12.2018: Casa der Träume
20 Min.Folge vom 06.12.2018
Rafael und Ana stammen aus Puerto Rico, haben aber fast ihr ganzes Leben im turbulenten New York City verbracht. Wenn sie in Rente sind, wollen sie wieder zurück zu ihren Wurzeln und ihren Familien. Doch ein Lottogewinn bringt sie dem Traum ein großes Stück näher: Ana hat mit einem Los eine Million Dollar gewonnen und spontan beschlossen, sofort nach Puerto Rico umzusiedeln. Das Paar will sein Häuschen in Queens gegen ein Eigenheim unter Palmen tauschen und hofft auf ein Objekt mit hohen Decken, offenem Wohnkonzept und fünf Schlafzimmern für viele Gäste. David Bromstad ist schon gespannt, was der Immobilienmarkt des Inselstaates so hergibt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.