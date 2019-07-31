Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 31.07.2019
Folge vom 31.07.2019: Ein Pool am See

21 Min.

Ein Paar aus New York gewinnt sieben Millionen Dollar im Lotto! Sie lassen das harte Business im Big Apple hinter sich und begrüßen den Ruhestand in Vero Beach in Florida. David Bromstad, der Experte für luxuriöse Traumhäuser, präsentiert den Millionären Villen mit Charme in der Küstenstadt.

