Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 31.07.2019: Ein Pool am See
21 Min.Folge vom 31.07.2019
Ein Paar aus New York gewinnt sieben Millionen Dollar im Lotto! Sie lassen das harte Business im Big Apple hinter sich und begrüßen den Ruhestand in Vero Beach in Florida. David Bromstad, der Experte für luxuriöse Traumhäuser, präsentiert den Millionären Villen mit Charme in der Küstenstadt.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
