Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 28.08.2019: Haus oder Penthouse
21 Min.Folge vom 28.08.2019
Dieses Paar aus Florida knackt den höchsten Jackpot des Staates: glatte 15 Millionen Dollar! David Bromstad ist der Richtige, um die Familie für ihre Immobilien-Investition zu beraten. Wird es eine luxuriöse Stadtwohnung oder ein großes Haus außerhalb von Miami mit Pool, um Familie und Freunde regelmäßig einladen zu können?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.