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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Hauptsache Wasser

HGTVFolge vom 14.08.2019
Hauptsache Wasser

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 14.08.2019: Hauptsache Wasser

22 Min.Folge vom 14.08.2019

Nachdem ein Lottogewinn ein Paar zu Millionären gemacht hat, planen beide ihren Ruhestand. Sie wollen an die Küste von Pamlico Sound in North Carolina ziehen. Der Experte für Luxus-Immobilien, David Bromstad, führt die beiden durch einer der größten Lagunen des Staates, um das potentielle Traumhaus zu finden.

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