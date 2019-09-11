Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Der Gewinn kehrt zurück an seinen Urprung

HGTVFolge vom 11.09.2019
Der Gewinn kehrt zurück an seinen Urprung

Der Gewinn kehrt zurück an seinen UrprungJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 11.09.2019: Der Gewinn kehrt zurück an seinen Urprung

21 Min.Folge vom 11.09.2019

Frisch gebackene und verheiratete Millionäre suchen ihr Traumhaus in Las Vegas. Dank des Lottogewinns haben sie ein Budget von 1,6 Millionen US-Dollar! Sehr zur Freude von David Bromstad haben die Käufer ein Auge für Design und sind bereitwillig, mit seiner Unterstützung in eine luxuriöse Immobilie zu investieren.

Alle verfügbaren Folgen