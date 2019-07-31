Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 31.07.2019: Mann mit Kind sucht…
21 Min.Folge vom 31.07.2019
Ein Anwalt und alleinerziehender Vater eines dreijährigen Sohnes gewinnt eine Million Dollar in der US-amerikanischen Multistaaten-Lotterie. Jetzt kündigt er seine Mietwohnung und sieht sich nach einem perfekten Vater-Sohn-Zuhause im schönen Richmond, der Hauptstadt von Virginia, um.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.