Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 14.08.2019: Liebe im Kolonialstil
22 Min.Folge vom 14.08.2019
Kurz nach ihrer Verlobung werden Laura und John von einem außergewöhnlichen Verlobungsgeschenk überrascht: Sie gewinnen eine Million Dollar mit einem Rubbellos. Jetzt sucht das junge Paar ein Zuhause mit historischem Charme und Platz für eine Familie in Worcester, Massachusetts. Der Traumhausjäger David Bromstad begleitet die beiden auf ihrer Reise zur perfekten Villa in einer der schönsten Ecken von New England.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
