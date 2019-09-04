Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 04.09.2019
22 Min.Folge vom 04.09.2019

Andy kauft aus Versehen anstelle des normalen Lottoscheins das Zusatzspiel MegaPlier. Mit Erfolg: Er gewinnt fünf Millionen Dollar! Um das perfekte Strandhaus für sich und seine Familie zu finden, holt Andy David Bromstad ins Boot. Das Traumhaus soll in den Outer Banks von North Carolina liegen.

