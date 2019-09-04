Wenn der Urlaubsort zum Wohnort wirdJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 04.09.2019: Wenn der Urlaubsort zum Wohnort wird
22 Min.Folge vom 04.09.2019
Andy kauft aus Versehen anstelle des normalen Lottoscheins das Zusatzspiel MegaPlier. Mit Erfolg: Er gewinnt fünf Millionen Dollar! Um das perfekte Strandhaus für sich und seine Familie zu finden, holt Andy David Bromstad ins Boot. Das Traumhaus soll in den Outer Banks von North Carolina liegen.
