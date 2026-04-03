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Jujutsu Kaisen

Der Shibuya-Vorfall

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 03.04.2026
Der Shibuya-Vorfall

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Jujutsu Kaisen

Folge 8: Der Shibuya-Vorfall

23 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 16

Mei Mei, Ui Ui und Yuji machen sich auf den Weg zum Bahnhof am Meiji-Schrein, wo ein weiterer Vorhang aufgespannt wurde. Dort angekommen, teilen sie sich auf, und Yuji nimmt es mit einem starken Fluchgeist auf, während die anderen beiden die eingesperrten Zivilisten retten.

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