Jujutsu Kaisen
Folge 8: Der Shibuya-Vorfall
23 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 16
Mei Mei, Ui Ui und Yuji machen sich auf den Weg zum Bahnhof am Meiji-Schrein, wo ein weiterer Vorhang aufgespannt wurde. Dort angekommen, teilen sie sich auf, und Yuji nimmt es mit einem starken Fluchgeist auf, während die anderen beiden die eingesperrten Zivilisten retten.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA