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Jujutsu Kaisen

Der Shibuya-Vorfall: Toröffnung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 03.04.2026
Der Shibuya-Vorfall: Toröffnung

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Jujutsu Kaisen

Folge 9: Der Shibuya-Vorfall: Toröffnung

23 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 16

Gojo kämpft in der U-Bahn-Station gegen die Fluchgeister Hanami und Jogo. Nachdem es ihm gelingt, Hanami auszuschalten, versucht Jogo zu fliehen. Geto beobachtet das Geschehen und wartet auf den perfekten Moment, um in den Kampf einzugreifen.

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