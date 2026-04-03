Der Shibuya-Vorfall: ToröffnungJetzt kostenlos streamen
Jujutsu Kaisen
Folge 9: Der Shibuya-Vorfall: Toröffnung
23 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 16
Gojo kämpft in der U-Bahn-Station gegen die Fluchgeister Hanami und Jogo. Nachdem es ihm gelingt, Hanami auszuschalten, versucht Jogo zu fliehen. Geto beobachtet das Geschehen und wartet auf den perfekten Moment, um in den Kampf einzugreifen.
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA