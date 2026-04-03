Jujutsu Kaisen
Folge 7: Abendfest
23 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 16
Muta kämpft weiterhin gegen Mahito. Mithilfe von Mechamaru versucht er, den Gegner zu besiegen, um anschließend Satoru zu kontaktieren und ihm von dem Shibuya-Plan zu berichten. Geto beobachtet das Duell aus der Ferne und ist von Mutas Kampfkraft überrascht.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Crunchyroll SA