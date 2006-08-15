Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 191
43 Min.Folge vom 15.08.2006Ab 6
Alle haben sich versammelt und gratulieren dem glücklichen Paar. Julia versucht die Wogen ein wenig zu glätten und zwischen Daniel und Silke zu vermitteln. Annabelle springt über ihren Schatten und geht auf Frederiks Angebot ein. Als Katy überraschend im Cosy auftaucht, will Tim sie zur Rede stellen. Kurz darauf macht Kolja eine schockierende Entdeckung.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises