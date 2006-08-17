Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 193
43 Min.Folge vom 17.08.2006Ab 6
Julia treibt die Hochzeitsplanung voran und versucht weiterhin erfolglos ihre Mutter ausfindig zu machen. Katy schmiedet einen neuen Plan: Wird Frederik ihr dabei in die Falle laufen? Daniel erfährt über Umwege, dass Jörg aus dem Gefängnis Kontakt zu seiner Mutter Annabelle aufgenommen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit, stattet er Jörg im Gefängnis einen Besuch ab und ist entsetzt über die Dinge, die so langsam ans Tageslicht zu kommen scheinen.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises