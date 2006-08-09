Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 187
43 Min.Folge vom 09.08.2006Ab 6
Annabelle bittet Daniel um Verzeihung. Katy wittert eine Chance, Silke auszuschalten. Daniel entschuldigt sich bei Julia für sein mangelndes Vertrauen in der Vergangenheit. Julia muss sich über ihre Gefühle klar werden. Große Mengen an Blattgold verschwinden aus dem Tresor, und Silke steht als Schuldige da. Wird Frederik ihr glauben?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises