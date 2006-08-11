Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 13Folge 9vom 11.08.2006
42 Min.Folge vom 11.08.2006Ab 6

Julia und Frederik schmieden Hochzeitspläne. Annabelle droht angesichts ihres neuen Vorgesetzten zu kündigen, doch Daniel bleibt unnachgiebig. Lilly und Kolja versuchen, Daniel und Frederik umzustimmen und Silkes Ruf wieder herzustellen. Julia steht zwischen den Stühlen, verspricht aber, Silke zu unterstützen. Daniel kann seine Gefühle für Julia nicht länger unterdrücken und fasst einen folgenschweren Entschluss.

Telenovela
