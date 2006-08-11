Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 189
42 Min.Folge vom 11.08.2006Ab 6
Julia und Frederik schmieden Hochzeitspläne. Annabelle droht angesichts ihres neuen Vorgesetzten zu kündigen, doch Daniel bleibt unnachgiebig. Lilly und Kolja versuchen, Daniel und Frederik umzustimmen und Silkes Ruf wieder herzustellen. Julia steht zwischen den Stühlen, verspricht aber, Silke zu unterstützen. Daniel kann seine Gefühle für Julia nicht länger unterdrücken und fasst einen folgenschweren Entschluss.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises